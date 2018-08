L'INPS trattiene 30 euro dalla sua pensione: 70enne va negli uffici con un seghetto

I Carabinieri della Stazione di Portici hanno arrestato in flagranza C.P., un pensionato 70enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L’anziano, dopo aver constatato che nell’ultimo rateo di pensione gli avevano trattenuto circa 120 euro invece dei soliti 90 (trattenuta effettuata per la restituzione di soldi in più -circa 30.000 euro- che aveva preso negli anni precedenti) si è armato di un seghetto e si è recato all’interno dei locali uffici dell’INPS. Quando un dipendente gli ha riferito che nulla si poteva fare e che la situazione dei 30 euro in più di trattenuta era relativa solo a questo mese per l’usuale conguaglio, ha estratto di colpo il seghetto e ha minacciato di ferirlo, minacciando poi anche una guardia giurata intervenuta in soccorso del dipendente.

Nel frattempo è scattato l’allarme ai Carabinieri e l’uomo è stato bloccato e disarmato, ma non prima di avere opposto resistenza anche all’intervento di un poliziotto penitenziario occasionalmente presente. L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari.