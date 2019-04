Minaccia i clienti nel centro scommesse: aggrediti anche i carabinieri

Un uomo è stato sorpreso in una sala scommesse su via di Vittorio, mentre minacciava con un coltello senza alcun apparente motivo alcune persone presenti in un centro scommesse. All'intimazione dei Carabinieri di smetterla e deporre l’arma bianca, verosimilmente sotto l'effetto di alcolici, ha preso a inveire verbalmente nei confronti dei militari dell'Arma venendo bloccato e portato in caserma dopo una breve colluttazione.

Poco dopo si è presentato in caserma lo zio del giovane. Il 22enne ancora sotto effetto dell'alcool ha preso a insultare e minacciare nuovamente i Carabinieri e preso a calci e pugni gli arredi. Lo stesso è stato di nuovo bloccato e reso inoffensivo. Lo zio, che stava in sala d'attesa, ha iniziato a colpire a testate e calci la vetrata della porta d'ingresso tentando anche di aggredire i militari che però sono riuscito a bloccarlo. Nel corso della traduzione in una cella di sicurezza ha colpito anche il cofano di una vettura di servizio provocando una vistosa ammaccatura nonché sferrato alcuni pugni contro il vetro posteriore di una portiera. Nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni. Sottoposto a sequestro il coltello, risultato essere di 18 centimetri.