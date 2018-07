Minacce in diretta a Carlo Alvino: divieto di dimora

Intervennero durante una trasmissione in diretta trascinando con sé il giornalista Carlo Alvino per minacciarlo. Per tutti e tre è stato deciso il divieto di dimora nel quartiere Fuorigrotta. Non potranno mettere piede nei pressi dello stadio San Paolo i tre ultrà che minacciarono il giornalista di Tv Luna. A deciderlo è stato il Gip del tribunale di Napoli, Enrico Campoli su richiesta del pool contro i reati da stadio della procura partenopea, diretto dall'aggiunto Rosa Volpe.

Alla base dell'intimidazione, a cui seguì anche un video pseudo-chiarificatore, sarebbe stata un'intervista al presidente Aurelio De Laurentiis che gli ultrà ritennero troppo “morbida”. Ad annunciare il provvedimento è stato il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, nel corso di un incontro tra istituzioni e stampa. La procura ha deciso di stringere il cerchio intorno a coloro che si rendono protagonisti di intimidazioni contro la stampa.