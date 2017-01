Minacce alla Carfagna: l'intervento di Coppola

Interviene per esprimere la propria solidarietà anche Armando Coppola, sulle minacce e gli insulti subiti in rete da Mara Carfagna. La consigliera comunale di Forza Italia è stata oggetto di una serie di insulti sessisti su Facebook nei giorni scorsi e sulla vicenda è tornato Coppola senza utilizzare mezzi termini. «È inaudito quanto accaduto nelle scorse ore alla consigliera comunale di Forza Italia Mara Carfagna. Si tratta di insulti vergognosi e sessisti indegni di un paese civile».

Secondo il rappresentante di “Napoli in Sinergia” la matrice degli insulti è da ricercare esclusivamente nella «campagna d’odio messa in campo dagli avversari politici di Forza Italia e la sempre più pericolosa abitudine di utilizzare i social per sfogare le proprie frustrazioni sta dando i suoi frutti». È il clima politico in città la prima causa degli eventi che hanno visto protagonista la rappresentante di Forza Italia a cui Coppola ha voluto esprimere la propria solidarietà «una donna che sta mettendo cuore ed anima nel suo impegno a favore della nostra città e a tutte le donne vittime degli squilibrati del web».