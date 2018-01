Minacce contro Abete e Brumotti di Striscia la Notizia: la richiesta di Borrelli

Delle scritte in cui si minaccia di mandarli all'ospedale apparse sulle mura di San Giorgio a Cremano. Vittime di questo atto intimidatorio sono gli inviati di Striscia la Notizia, Luca Abete e Vittorio Brumotti, entrambi autori di servizi in Campania. Dopo il clamore degli ultimi servizi dedicati allo spaccio di stupefacenti, le scritte sono apparse nella cittadina in provincia di Napoli.

A chiedere l'intervento del sindaco Giorgio Zinno sono stati i Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli in diretta alla Radiazza. «Abbiamo chiesto al sindaco di San Giorgio a cremano, Giorgio Zinno, di cancellare immediatamente la scritta minacciosa verso Abete e Brumotti, i due inviati di Striscia la notizia presi di mira da ignoti che hanno invitato a mandarli in ospedale. Pur se Abete e Brumotti, al quale esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà, non si lasceranno certo intimidire da minacce del genere, è giusto che venga rimossa immediatamente».