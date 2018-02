Coniugi morti in casa, è giallo su cosa abbia causato l'incendio

La tragedia che ha colpito Domenico Ciancio e Rosaria Carandente, giovane coppia di coniugi morta soffocata nella propria abitazione a Qualiano la scorsa domenica, si tinge di giallo. Come riportato dal Mattino, la dinamica di quanto avvenuto resta infatti avvolta nel mistero.

Ciò che è certo, è che i due hanno perso la vita soffocati dalle esalazioni di monossido di carbonio dovute all'incendio di un divano. Non è però chiaro come questo abbia preso fuoco. Si era pensato al malfunzionamento di una stufa a gas, poi di un corto circuito, ma entrambe le ipotesi sono state successivamente scartate dalle forze dell'ordine.

Resta in piedi la possibilità sia accaduto tutto a causa di una sigaretta. Per quanto raccolto dagli inquirenti fino a questo punto, non c'è altra ipotesi che non consideri quanto avvenuto un incidente. Sarà però l'autopsia, già predisposta dalle autorità, a chiarire ulteriormente la situazione. I cadaveri non sono stati ritrovati a letto, ma riversi sul pavimento. Alcune ecchimosi sui loro corpi potrebbero essere dovuti ad una caduta: forse si erano accorti di quanto stesse accadendo e hanno provato inutilmente a raggiungere l'origine del fumo.