Gioca 1 euro su cinque numeri: vinto un milione di euro a Volla

Un fortunato giocatore di Volla ha indovinato la combinazione di 5 numeri vincenti prevista da MillionDay, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica. Con un solo euro scommesso su 7, 28, 32, 51 e 54, il giocatore - la cui identità è ancora ignota - ha vinto un milione di euro. Si tratta della 53esima vincita milionaria dalla nascita del gioco MillionDay. La combinazione vincente è stata ideata in una ricevitoria in via Lufrano a Volla.