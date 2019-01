Mille giocattoli donati alle periferie di Napoli

A Napoli oltre 1000 regali pronti per essere distribuiti, grazie alla generosità di coloro che hanno comprato un gioco per chi non poteva permetterselo. Grande successo per la terza edizione del “Giocattolo sospeso”, la manifestazione che guarda alle periferie e alle fasce meno abbienti. L'iniziativa ha coinvolto la rete dei 15 negozi storici di giocattoli. Chi, nelle feste natalizie trascorse, ha voluto comprare un giocattolo in più lo ha idealmente donato a una famiglia sconosciuta che non ha le possibilità di pagarlo. I risultati del Giocattolo sospeso sono stati presentati in Comune, alla presenza dell'assessore ai Giovani Alessandra Clemente.