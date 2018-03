Militare lituano va in escandescenze nel taxi: picchia tassista e poliziotti

Nella serata di ieri, un lituano di 37anni che si accompagnava alla fidanzata, aveva raggiunto la stazione dei taxi in Piazza Garibaldi, chiedendo al primo tassista disponibile di essere accompagnato presso l’hotel dove alloggiava in Via Casanova. Non appena il taxi iniziava la marcia, in direzione Corso Garibaldi, senza alcun motivo e come una furia, il 37enne si scagliava contro il tassista malmenandolo. La vittima, a causa dei colpi subiti, era costretto ad arrestare la marcia, mentre il 37enne non esitava nel discendere dal taxi per raggiungere il conducente, tentando così di impossessarsi del veicolo.

L’intervento di una Guardia Particolare Giurata, in transito nella zona a bordo di moto, consentiva di bloccare, con non poche difficoltà, il 37enne e di allertare gli agenti del Commissariato di Polizia “Vasto-Arenaccia” che, prontamente, intervenivano in soccorso del tassista. Il cittadino lituano, però, alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, non esitava a scagliarsi con violenza anche contro di loro, tanto da dover richiedere sul posto l’ausilio di altre volanti dell’U.P.G. e di personale sanitario del 118 che provvedeva a sedare l’uomo. I poliziotti, il tassista e la guardia giurata, venivano medicati per ferite guaribili entro i 10 giorni.

L’aggressore, responsabile dei reati di tentata rapina, violenza e resistenza a P.U., lesioni personali, dichiarava d’essere un appartenente all’Esercito Governativo lituano e, benché nei suoi confronti si potesse procedere con l’arresto, dovendo essere sottoposto ad una ulteriore visita medica, d’intesa con l’A.G. veniva denunciato in stato di libertà.