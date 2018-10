Shock nella notte per Milik, gli puntano la pistola contro per rapinarlo

Attimi di terrore per l'attaccante polacco del Napoli, rapinato nella notte, dove la vittoria del Napoli contro il Liverpool in Champions League.

Milik era a due passi dal suo appartamento quando è stato avvicinato in via Ripuaria a Giugliano in Campania da due malviventi armati, giunti in scooter con il volto coperto dai caschi, che gli hanno puntato la pistola contro.

L'attaccante è stato costretto a consegnare ai rapinatori, poi dileguatisi, un Rolex modello Daytona del valore di 7mila euro, che portava al polso.

Sul caso indaga la polizia.

PRECEDENTI

Si tratta dell'ennesimo caso che vede come vittima dei rapinatori un calciatore del Napoli. Il 27 febbraio del 2016 Lorenzo Insigne fu rapinato su viale Gramsci, mentre era in compagnia della moglie e di alcuni amici. Bottino dei malviventi orologio e portafogli. Stessa sorte per lady Lavezzi nel 2011 per l'ex moglie di Cavani nel 2012 e per Behrami che nel 2014 sbottò: "Prima la macchina e ora l'orologio, mi sono rotto".

Marek Hamsik, il più bersagliato. Subì una rapina nel 2008 ed un'altra nel 2013. Nel 2011 fu la moglie incinta di 8 mesi a finire nelle grinfie dei malviventi.