Capri: "Bisogna dare ai migranti una degna ospitalità"

"Gli abitanti di Capri, che fa del turismo e dell'accoglienza una vocazione, non devono nemmeno discutere o dibattere sull'opportunità di ospitare o meno migranti, ma devono farlo e basta, avendone anche le capacità. I rifugiati hanno il sacrosanto diritto di ogni persona, di ogni essere umano alla libertà ed alla dignità". Lo ha detto don Carmine Del Gaudio, parroco della ex cattedrale di Santo Stefano, dopo le polemiche partite sui social network all'indomani delle indicazioni della Prefettura sull'ospitalità da dare ai migranti su tutti i territori.

Commentando la notizia del possibile arrivo di 45 migranti, con lo status di rifugiato politico, il sacerdote ha aggiunto: "Capri è la località che accoglie persone di ogni Nazione, di ogni ceto sociale, di ogni lingua e accento, motivo in più per avere le capacità e le qualità per dare a queste persone una degna ospitalità".