Manifestano migliaia di migranti: "Uguali diritti, vogliamo i permessi di soggiorno"

Migliaia di migranti hanno manifestato a Napoli, lungo le vie del centro. Guidati dal sindacato USB e dal centro sociale ex Opg / Je so' pazzo, cittadini provenienti da tutto il mondo (soprattutto dall'Africa) ma da anni in Italia hanno sfilato lungo il corso Umberto e sono arrivati, da via Medina, in piazza del Plebiscito. Qui si è tenuto un breve comizio: sul palchetto arrangiato a bordo del furgoncino che guidava il corteo si sono alternati molti rappresentanti delle tante comunità straniere che esistono a Napoli e in Campania. Chiedono incontri con la Regione e con la Prefettura.

"Vogliamo il permesso di soggiorno, non è possibile vivere senza", hanno gridato dal palco. Sui cartelli le richieste alle istituzioni: maggiori possibilità di iscrizione al REI e pratiche di permesso di soggiorno più agevole. Poi le rivendicazioni di stampo culturale: basta demagogia, "il razzismo non è una opinione, è un crimine", "Nessuno è illegale". Molti migranti napoletani temono che la salita al Governo di Matteo Salvini, leader della Lega, possa ulteriormente inacidire il già difficile dialogo tra persone di diverse culture e rendere ancora più complicato l'ottenimento dei diritti fondamentali.