Strappa i vestiti a una donna e prova a violentarla in strada

Una scena incredibile si è verificata la scorsa notte a via Firenze, nel quartiere Vasto. Un 25enne di origini nigeriane ha aggredito una connazionale 24enne. Il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la donna con un coccio di bottiglia. Minacciandola, ha prima provato a rapinarla del cellulare e dei soldi ma quando la ragazza si è ribellata ha fatto anche di peggio.

Il tentativo di violenza

L'ha spinta in un angolo e le ha strappato i vestiti di dosso provando ad abusare di lei. La 24enne è riuscita a divincolarsi, anche grazie all'intervento di un'amica. Prima di scappare però è stata ferita a una spalla col collo di bottiglia utilizzato dall'aggressore. Di lì a poco, però, sono arrivati i carabinieri della compagnia “Stella” che hanno soccorso la vittima dell'aggressione.

L'arresto

Si sono messi alla ricerca del 25enne è l'hanno arrestato. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale, tentata rapina e lesioni personali. L'uomo è stato portato in carcere mentre la persona aggredita è stata portata in ospedale al “Santa Maria Loreto Nuovo” dove le è stata suturata la ferita provocata dal pezzo di vetro. Guarirà in 15 giorni.