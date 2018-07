Chiede l'elemosina: migrante picchiato

Chiede l'elemosina davanti ad una pescheria, l'invito a spostarsi finisce in aggressione. Un nigeriano di 29 anni è stato medicato e refertato con tre giorni di prognosi, due esercenti - napoletani incensurati di 29 e 43 anni - sono stati denunciati per minacce aggravate. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine il nigeriano, invitato dai commercianti a spostarsi per non infastidire i clienti, avrebbe reagito in malo modo.

Dalle parole si è passati ai fatti: i negozianti si sarebbero scagliati contro l'uomo colpendolo. Secondo la versione del 29enne i commercianti di via Luca Giordano lo avrebbero minacciato anche con un coltello da cucina. La polizia sta indagando, anche sulla regolarità della presenza in Italia del giovane.