Loky, lavoratore in nero a Napoli: parla il nigeriano "braccato" da De Luca in un supermarket

Si chiama Loky il giovane nigeriano che il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha bloccato davanti ad un supermercato e consegnato alla polizia municipale di Salerno. Il ragazzo è arrivato a Napoli tre anni fa, appena ventenne, a bordo di un barcone. Fa il saldatore nel capoluogo partenopeo, a nero.

La polizia gli ha elevato una multa di 250 euro. Lui, a Repubblica, dice di non avere neanche capito il perché. “Questo signore (Vincenzo De Luca, ndR) mi ha cacciato dal supermercato, ma non stavo facendo nulla di male: avevo comprato una banana perché avevo fame”. Il governatore lo ha accusato di “accattonaggio molesto”, ma lui rifiuta l'accusa e sottolinea che “i ragazzi del market dicono che non do fastidio a nessuno, che non importuno le persone”.

Loky vorrebbe un lavoro che gli permetta di avere un permesso di soggiorno. “Chiedo solo aiuto – spiega – un lavoro, anche piccolo, che possa farmi avere il permesso di soggiorno e stare qui nella legalità. Spero che qualcuno possa aiutarmi”.