Michele, precario 30enne suicida: lutto all'Orientale

La tragedia di Michele, il precario 30enne di Udine che lo scorso 31 gennaio si è tolto la vita dopo aver scritto una toccante lettera d'accusa verso la società, ha toccato l'intero paese. Stamane anche gli studenti dell'Orientale hanno ricordato il ragazzo con uno striscione esposto a Palazzo Giusso.

“Michele, 30 anni...la precarietà uccide, uccidiamo la precarietà!” è il messaggio esposto dagli studenti napoletani. “Lutto per Michele – scrive Aula Flex Napoli su Facebook – ucciso dalla precarietà e dal modello di vita imposto alla nostra generazione”.

Il ragazzo è stato autore di una lunga lettera d'addio (che i genitori hanno permesso pubblicasse Il Messaggero Veneto), in cui ha esaminato con lucida disperazione la sua – e di molti altri coetanei – condizione. “Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere... Di no come risposta non si vive, di no si muore”, ha scritto Michele. “Ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse...Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di colloqui di lavoro inutili, stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, stufo di fare buon viso a pessima sorte e di essere messo da parte...”. Il futuro, per lui, era ormai “un disastro a cui non voglio assistere”.