Il "Principe" fa il bagnino: l'ex attore di Un Posto al Sole salva una mamma e il suo bambino

Michele Cantalupo, ex "antagonista" in Un Posto al Sole, era ieri tra le numerose persone che si sono viste costrette ad intervenire per salvare alcuni bagnanti a Salve, in provincia di Lecce.

Sulla spiaggia dove si trovava con numerose persone si è alzato all'improvviso il vento ed il mare è diventato pericoloso, mettendo alcuni bagnanti in difficoltà. Quarantanove anni, l'attore partenopeo – in questi giorni nel Salento per girare alcune scene della fiction “Nuova camorra” del regista Max Bellocchio – è entrato in azione insieme ad altri soccorritori.

Ben sei le persone riportate a riva, salvate anche usando anche le moto d’acqua. Addirittura un uomo era stato portato via dalla corrente ed è stato tratto in salvo da un'imbarcazione di passaggio.

Cantalupo, detto il "Principe", si è lanciato in acqua quando ha visto una mamma con un bimbo in difficoltà: “Ho fatto una corsa alla Baywatch, praticamente una scena da film”, scherza per telefono. E rassicura anche su come siano andati i fatti. “Il bagnino era alle mie spalle e mi seguiva di pochi metri con la ciambella di salvataggio. Probabilmente ha notato la scena solo un attimo dopo. Ma vi assicuro che questi ragazzi andavano e venivano, non facevano a tempo a soccorrere qualcuno, che già dovevano andare da qualcun altro in difficoltà”.

La donna salvata era del Nord, in vacanza con la famiglia. Si trovava a diverse decine di metri dalla riva. "Ho fatto una corsa da lei, si è aggrappata al braccio e ho preso bambino. Il bagnino, alle mie spalle, visto che la situazione era in sicurezza, è andato a salvare altre persone”, racconta ancora l'attore partenopeo.