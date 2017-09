Hanno gridato il loro dissenso in merito alla decisione dell'amministrazione comunale di spostare - temporaneamente - parte della comunità rom di Scampia nella caserma Boscariello. Sono alcuni residenti di Miano che, dopo aver protestato all'ingresso della caserma, sono arrivati in piazza Municipio per chiedere un incontro con il sindaco, esporre uno striscione e spiegare le loro motivazioni.