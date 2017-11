Metropolitana, dal 2019 in arrivo 20 nuovi treni. Il Comune: "Frequenza ogni 5 minuti"

Il primo convoglio arriverà nel 2019, in tutto i nuovi treni per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli saranno venti. Il contratto per i primi deici è stato firmato, per una spesa di 192 milioni di euro suddivisi tra fondi Por, Patto per Napoli e mutui contratti.

L'assessore ai Trasporti del Comune, Mario Calabrese, ha assicurato che questa immissione di nuovi treni porterà la frequenza delle corse a 4-5 minuti, così da mettere Napoli a pari livello della media europea, a oggi ancora molto lontana.