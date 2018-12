Cascetta: "Lavori Municipio finiti entro metà 2019". De Magistris frena: "Difficile"

Da oggi si potrà accedere alla stazione Municipio della Metropolitana anche da via De Pretis. L'inaugurazione della nuova uscita è avvenuta questa mattina. Il corridoio che condurrà cittadini e turisti ai treni ospiterà fotografie delle opere dell'artista Mimmo Iodice. "Un anticipo di quello che si potrà vedere quando sarà completata la galleria in cui esporremo i reperti ritrovati durante questi anni di lavori" ha spiega il presidente di Metropolitana di Napoli Ennio Cascetta.

Ma il tema centrale sono i tempi per il completamento della stazione. Per Cascetta l'obiettivo sono le Universiadi del 2019: "Puntiamo a liberare la piazza entro metà del prossimo anno, in concomitanza con le Universiadi". Un auspicio frenato e, in parte, smentito dal sindaco di Napoli: "Difficile che si possano completare tutti i lavori in superficie. Dobbiamo essere molto cauti".