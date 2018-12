Metro Garibaldi, 20 minuti di fila per comprare il biglietto

Proseguono i disagi sulla Linea 1 della metropolitana. Ieri vi abbiamo mostrato la banchina della stazione di Garibaldi, in tarda mattinata, presa d'assalto da centinaia di persone che hanno atteso il treno per quasi mezz'ora. Il video di oggi mostra la situazione in superficie, con una fila di almeno 20 minuti per comprare il titolo di viaggio. Affollatissimi i due punti vendita Anm, così come l'unica biglietteria automatica in funziona. Gli altri apprecchi elettronici per l'emissione dei biglietti non era in funzione.

Napoli e l'Anm dimostrano ancora un ritardo netto nella vendita dei biglietti. E' infatti inusuale, nella stazione principale di una grande città, trovare solo tre punti vendita di biglietti. Un gap strutturale che non riesce a soddisfare il flusso di cittadini e turisti in questo giorno di festa.