Metropolitana linea 1, il 7 novembre chiusura anticipata

Martedì 7 novembre, "per consentire l'esecuzione programmata di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria", la metropolitana linea 1 - collinare - chiuderà anticipatamente i battenti. L'ultima corsa da Piscinola per Garibaldi partirà alle 20:56. L'ultima da Garibaldi per Piscinola sarà alle 21:27. Lo rende noto l'Anm: l'azienda si scusa per il disagio.