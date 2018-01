Metropolitana Linea 1, un uomo minaccia il suicidio e cammina lungo i binari

Ha prima minacciato il suicidio, facendo sospendere la circolazione sull'intera tratta della metropolitana linea 1. Poi si è incamminato per un breve tratto lungo i binari che dalla stazione di Museo conducono a Materdei. L'uomo, di cui non sono note le generalità, era visibilmente agitato. Arrivata sul posto una guardia giurata, è iniziato un conciliabolo lungo i binari tra la guardia, l'uomo e il macchinista Anm. Trenta minuti di dialogo che evidentemente non dava frutti: l'uomo restava fermo lungo i binari e in stazione venti persone aspettavano ancora il ripristino della regolare circolazione.



Alle 22:30 circa l'intervento di cinque poliziotti ha risolto la situazione.