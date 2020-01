Scontro treni, dissequestrati i binari della linea 1 della metro

La Procura di Napoli ha disposto il dissequestro del binario della metropolitana Linea 1, dopo l'incidente ferroviario del 14 gennaio scorso.

Il dissequestro è però accompagnato dalla prescrizione ad Anm di non procedere a lavori di manutenzione o di qualsiasi altro genere che comportino la sostituzione dei materiali nel sito che tornerà operativo solo dopo la verifica operativa da effettuarsi alla presenza di Ustif, Polfer e dei Noif. Nei prossimi giorni sarà possibile ripristinare l'intera tratta della linea 1 della metro da Piscinola-Garibaldi.

DISAGI E PROTESTE

A causa dell'incidente ferroviario, che aveva causato diversi feriti, per fortuna non gravi e per il quale è stata aperta un'inchiesta, la linea 1 della metro era stata prima sospesa per essere poi parzialmente riaperta sino ai Colli Aminei, escludendo le uscite di Chiaiano e Piscinola.