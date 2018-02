La corte dei Conti smaschera la linea 1 della metropolitana: "Costi esorbitanti e inefficienza"

Adnkronos ha pubblicato le obiezioni mosse dai giudici della Corte dei Conti alla linea 1 della metropolitana napoletana. Si parla di costi quasi raddoppiati, ritardi e affidamenti dei lavori "con logiche estranee a un mercato aperto". Nella delibera 20 del 2017 i giudici evidenziano che dagli iniziali 2 miliardi di euro previsti 40 anni fa per la costruzione della linea, ad oggi siano stati spesi oltre 3 miliardi e 600 milioni. Costi esorbitanti: a Roma la metropolitana è costata il 21% in meno, l'efficientissima metropolitana milanese il 14% in meno. Il relatore, il consigliere Antonio Mezzera spiega che "nonostante i costi eccezionali non è stata ancora definita la chiusura dell'anello della linea, essenziale per la sua piena funzionalità". Per 'chiudere il cerchio' ne mancano ancora 8.



"La metropolitana non brilla neanche per efficienza", spiegano i giudici. "Treni poco frequenti, una scarsa frequenza inadeguata per una linea metropolitana, una chiusura serale che mal si sposa con le esigenze della metropoli, scarsi controlli ai varchi, facilmente aggirabili, e inoltre i telefonini non funzionano".