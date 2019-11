Metropolitana linea 1: lavori di rifacimento. Cambiano le stazioni

Approvato in Giunta comunale, su proposta degli Assessori Piscopo e Clemente, il progetto esecutivo relativo alla nuova sistemazione superficiale delle aree esterne della stazione Capodichino. Il progetto ridisegna l’accesso all'aeroporto, con percorsi pedonali coperti, nuovi parcheggi a sostegno del nodo di interscambio e un nuovo sistema della viabilità relativa alle aree esterne e di avvicinamento all’aerostazione. L’obiettivo è di rendere quanto più funzionali i percorsi di viaggiatori, in ragione dell’incremento dei flussi di traffico aeroportuali in costante aumento. L'intervento, coerentemente con gli obiettivi del Protocollo d'Intesa sottoscritto ad agosto dal Comune di Napoli, GE.S.A.C. e Metropolitana di Napoli, è finalizzato a garantire la piena funzionalità della viabilità annessa alla realizzazione della nuova stazione metropolitana di Capodichino.

Approvate in Giunta comunale, su proposta dell'Assessore Piscopo, due delibere per l’adeguamento delle stazioni già esistenti della Metropolitana Linea 1, mediante interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza, di accessibilità e di trasporto dei passeggeri, anche con disabilità, e di riduzione dell’impatto ambientale. La prima delibera riguarda l'approvazione del progetto esecutivo, redatto da ANM, finalizzato al miglioramento dell’accessibilità e del trasporto passeggeri degli utenti con problemi motori, attraverso la realizzazione di nuove rampe di accesso sulle banchine, l’allestimento per postazioni per persone diversamente abili, per un importo di 1.000.000 di euro.

La seconda delibera riguarda i lavori di miglioramento dei livelli di sicurezza e di adeguamento della tratta “Vanvitelli-Colli Aminei”, per la quale è stata approvata la progettazione di una nuova tipologia di armamento finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale e di attenuazione delle vibrazioni superficiali dovute al passaggio dei treni, per un importo di circa 4.000.000 di euro. "Si tratta di un rilancio importante - dichiara l'Assessore Piscopo – per l’intera rete della Metropolitana Linea 1, che riguarda sia il completamento delle stazioni non ancora in esercizio, quanto anche l’adeguamento e il miglioramento dei livelli sicurezza, accessibilità e trasporto di quelle già esistenti”.