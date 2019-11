Metro linea 1: bloccata la circolazione da Garibaldi a Toledo

Ancora disagi per i viaggiatori della linea 1 della Metropolitana di Napoli. Il traffico è completamente bloccato dalle stazioni di Garibaldi fino a quella di Toledo. La circolazione è attiva solamente nella tratta che va da Piscinola a Dante. A comunicarlo è stata la stessa Anm attraverso i suoi canali social. Non è dato sapere al momento il motivo dell'interruzione della circolazione né quando verrà riattivata. Migliaia di viaggiatori sono rimasti fuori dalle stazioni chiuse e costretti a cercare altre strade per rientrare a casa nell'orario di punta.

