Anm raddoppia: metropolitana linea 1 sospesa sull'intera tratta

L'Azienda Napoletana Mobilità ha appena comunicato (precisamente alle 14:55) che le corse della linea 1 della Metropolitana (collinare Piscinola-Garibaldi) sono sospese sull'intera tratta. E' questo il secondo annuncio in poche ore: in mattinata Anm aveva annunciato - senza fornire motivazioni - la chiusura delle fermate da Dante a Garibaldi, con la circolazione che si limitava alla tratta Piscinola-Dante. Naturalmente l'annuncio ha gettato nello sconforto l'utenza, che peraltro oggi deve fare i conti con il divieto di traffico imposto dal sindaco de Magistris. Non sono stati pubblicati tempi di ripristino.

Aggiornamento ore 15:40. Le stazioni sono state riaperte e il servizio è tornato regolare. E' quanto annuncia Anm. Il disservizio è durato 45 minuti.