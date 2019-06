Anm, metropolitana linea 1 circola solo sulla tratta Piscinola-Dante

Come annunciato da Anm, la circolazione dei treni della Linea 1 della Metropolitana collinare è limitata - temporaneamente, non si sa la durata dell'avverbio - alla tratta Piscinola-Dante. Escluse dunque le fermate Toledo, Municipio, Università e Garibaldi. Non si conoscono i motivi della sospensione, mentre cominciano a piovere i commenti negativi sulla pagina social di Anm.

