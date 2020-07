Metropolitana di Napoli, al via i lavori per il tunnel che andrà da Capodichino a Poggioreale

Partono le attività preliminari per la realizzazione del tunnel Capodichino-Poggioreale, che prevedono, tra le altre, il posizionamento, ad una quota di 40 metri, di una “talpa” TBM – Tunnel Boring Machine che darà il via alla realizzazione della galleria. Lo rendono noto il Sindaco de Magistris e l’Assessore Piscopo, che hanno effettuato stamani un sopralluogo presso la Stazione di Capodichino.

La macchina, del diametro di 7 metri, inizierà a scavare la prima galleria verso Poggioreale avanzando ad una velocità media di 10 metri al giorno per una lunghezza di circa 1000 metri, scavando senza interruzione 24 ore su 24. Il funzionamento della Talpa prevederà l’impegno di circa 19 operai per turno, per 3 turni al giorno, per un totale, compresi quelli impegnati sul piazzale, di 80 unità lavorative. Terminato lo scavo del primo tratto, la Talpa sarà ricondotta all’inizio del tracciato per l’esecuzione dello scavo della seconda galleria, di analoga lunghezza. Da cronoprogramma, i lavori di scavo della prima galleria dureranno circa 4 mesi; per completare l'intera opera, poco meno di 18 mesi.

I lavori sono stati affidati al Consorzio Integra, selezionato dalla società Metropolitana di Napoli, a valle di una procedura di gara europea per un importo delle opere di circa 35 milioni di euro. A breve avranno inizio anche i lavori per lo scavo del pozzo per la realizzazione della tratta Capodichino - Di Vittorio. Con l’esecuzione di queste gallerie, sale - secondo i dati riportati dal Comune di Napoli - al 90% la percentuale delle opere realizzate dal Comune di Napoli, rispetto all'intero anello Metropolitano. Tutte le gallerie sono state progettate garantendo, nel caso di ritardi da parte della società EAV sulla realizzazione della tratta di sua competenza Piscinola – Di Vittorio, l'entrata in funzione della stazione Capodichino, attraverso un servizio a navetta.

“Con la realizzazione della galleria da Capodichino a Poggioreale – dichiarano il Sindaco de Magistris e l’Assessore Carmine Piscopo - siamo sempre più vicini all'importante obiettivo di riconnettere l'Aeroporto con la stazione Ferroviaria di Napoli e il centro città. Si tratta di un imponente lavoro per il quale si lavorerà a ciclo continuo per rispettare i tempi stabiliti. Un ringraziamento per questo va dunque agli Uffici del Comune di Napoli, a Metropolitana di Napoli e a quanti sono concretamente impegnati in questo lavoro delicato, per ampliare l'offerta di mobilità sul territorio cittadino”.

"Entro il prossimo mese entrerà così in funzione un altro gioiello della tecnologia che fa di Napoli un punto di riferimento internazionale nell'innovazione tecnologica nel nostro settore. Un segnale importante anche per la ripartenza dei cantieri che, a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, stanno riprendendo a funzionare a pieno regime per realizzare il grande progetto della metropolitana di Napoli che fino ad oggi ha collegato e riqualificato pezzi importanti della città", ha dichiarato il presidente di Metropolitana di Napoli Ennio Cascetta.