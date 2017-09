Metropolitana e funicolari: meno corse al mattino e di sera

Tornano le corse notturne il sabato - l'ultima sarà alle 2,15 - ma per il resto della settimana l'Anm anticiperà la chiusura di funicolari e metropolitane. A partire dal 25 settembre, si legge su Il Mattino, le prime saranno in esercizio due ore in meno rispetto ad adesso: da mezzanotte alle 22, mentre quella di Mergellina il sabato terminerà il servizio alle 14.

Dall'1 ottobre, invece, la Linea 1 ritarderà di dieci minuti la prima corsa giornaliera (dalle 5,45 alle 5,55), mentre dureranno quasi 4 ore in meno al giorno, invece, le seconde uscite del trenino giallo.

Nessuna novità, per adesso, in materia di autobus. Si prevede la cancellazione dei notturni, poco richiesti e scarsamente redditizi, sostituendoli con le linee "By Night", attive solo fino alle 2 di notte, e con i "By Day", con prima uscita alle 4,30.