Sale sul treno senza biglietto e blocca la circolazione. Dopo la denuncia ripete l'impresa

Forza la controlleria e sale, senza biglietto, sul treno metropolitano in partenza dalla stazione di Piazza Garibaldi. L’uomo, un napoletano di 47 anni con vari precedenti penali a suo carico, all’invito del personale di Protezione Aziendale, si è rifiutato di scendere dal convoglio, obbligando il dipendente di RFI a richiedere l’intervento della Polfer. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno convinto l’uomo a scendere dal treno, che nel frattempo aveva accumulato circa 10 minuti di ritardo. Condotto negli Uffici della Polizia Ferroviaria, il quarantasettenne è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.

Appena lasciati gli Uffici della Polfer, però, l’uomo si è diretto nuovamente presso la stazione di Piazza Garibaldi dove, paradossalmente, come in un dejà vu, ha ripetuto l’impresa. Forzata la controlleria, è risalito su un altro treno, rifiutandosi di scendere. Intervenuti nuovamente i poliziotti, l’uomo è stato denunciato una seconda volta per lo stesso reato.