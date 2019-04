Metro, linea 1 bloccata: disagi per i viaggiatori

Lunedì di “passione” per i viaggiatori napoletani. Da circa un'ora la linea 1 della metropolitana subisce un blocco per tre delle principali stazioni per i pendolari. Le fermate Garibaldi, Università, Municipio e Toledo sono state bloccate e la circolazione è garantita solo da Piscinola a Dante. Un blocco annunciato sui propri profili social dall'Anm che sta mandando in tilt i trasporti cittadini.

I disagi

Migliaia le persone che non possono usufruire della metro nelle principali stazioni della zona. L'Anm comunica solo che il servizio verrà ripristinato a “cessate esigenze” non specificando se si tratti di un guasto lungo la linea o di altri problemi. Il centro storico al momento viene tagliato fuori dai trasporti pubblici visti i seri problemi che incontra il servizio su gomma.