Anm annuncia: "Metropolitana linea 1 limita le corse a Dante-Piscinola"

Anm ha annunciato, nel corso della mattinata di oggi giovedì 6 giugno 2019, che la linea 1 della metropolitana si limiterà alla tratta Dante-Piscinola, escludendo dunque le fermate Toledo, Municipio, Università e Garibaldi. Un annuncio a cui l'utenza del trasporto pubblico napoletano è, purtroppo, abituata. L'azienda non comunica tempi di ripristino e le motivazioni del disagio. Tanti, come al solito, gli utenti che protestano: "Fate passare la voglia di andare a Napoli", "Sempre la stessa storia", solo per citare alcuni commenti.

