Metropolitana Linea 1, servizio sospeso per due ore

Gravi disagi per gli utenti della metropolitana linea 1, questa mattina. Il servizio è stato sospeso per problemi tecnici, sull'intera tratta (già ridimensionata dopo il recente incidente) Colli Aminei-Garibaldi. L'annuncio è stato dato dai canali social dell'Anm alle 6:50 circa, questa mattina. Il servizio è stato ripristinato completamente (Colli Aminei-Garibaldi) solo due ore dopo, alle 8:45 circa.

Tantissimi i commenti lasciati sulla bacheca facebook di Anm da parte degli utenti infuriati: in molti, a quell'ora, si stavano recando al lavoro o a scuola, e hanno dovuto trovare trasporti alternativi per arrivare in orario.