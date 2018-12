Metro Piscinola-Scampia, si inaugura la nuova stazione

Sabato 22 dicembre, alla presenza del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, sarà inaugurata la nuova stazione della Metropolitana "Piscinola-Scampia", sede del capolinea della Linea 1 e dell'interscambio della tratta Aversa-Piscinola di Eav, che supervisiona i lavori.

Tra i principali interventi, la realizzazione di una scala mobile anche all’esterno della struttura di via Oliviero Zuccarini, del sottopasso tra la stessa via Oliviero Zuccarini e via Pietro Gobetti, una nuova copertura prima assente, pavimentazione e rivestimenti delle mura in adiacenza dei locali commerciali.

Nelle scorse settimane è stata invece completata la rotonda nelle adiacenze dell’ingresso della stazione della metropolitana e delle aree antistanti il Centro Sciuti.