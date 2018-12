Poche corse, la metro è presa d'assalto | VIDEO

Garantire le corse anche nei giorni di festa è stato un passo avanti. Eppure, le corse garantite da Anm sulla Linea 1 della metropolitana restano insufficienti, almeno è questo che si evince da questo video che mostra la banchina di piazza Garibaldi presa letteralmente d'assalto da una folla composta da cittadini e tursiti. In superficie, code fino a 10 minuti per comprare un biglietto allo sportello oppure ad una delle due sole biglietterie automatiche attive questa mattina.

L'azienda ha specificato quali sarano gli orari per i prossimi giorni, soprattutto per capodanno, con corse garantite tutta la notte. Non ha, però, chiarito quante saranno le corse offerte. Vista la sofferenza di questi giorni, è lecito immaginare che i treni a disposizione per la prima notte dell'anno non saranno molto frequenti.