Incidente Metro Linea 1, De Luca: "Pronti a offrire sei treni dell'Eav"

Una metro a mezzo servizio. Come era prevedibile, l'incidente che ha coinvolto tre treni della metropolitana ha messo in ginocchio la Linea 1. I tre convogli non possono essere in servizio, sia per i danni subiti che per il sequestro della Magistratura. Un duro colpo al già risicato parco mezzi dell'Anm. Motivo per cui, la circolazione è ripresa ma ridotta alla tratta Colli Aminei-Dante.

A tendere la mani all'azienda di trasporto napoletana è, inaspettatatamente, Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania, mai tenero in passato con Anm, ha offerto sei treni destinati alle linee Eav: "Abbiamo questi convogli completamente ristrutturati che sono fermi a Roma per i controlli sicurezza da sei mesi. E' un'inaccettabile perdita di tempo e possiamo fare pressione perché la situazione si sblocchi. Siamo disponibili a trasferire questi treni alla linea metropolitana di Napoli per affrontare l'emergenza dopo l'incidente".