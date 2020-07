Da Napoli ad Afragola in metropolitana, l'opera da 1.6 miliardi euro

Collegare il centro di Napoli con la stazione alta velocità di Afragola e con tutta l'area di Napoli nord. Il progetto Lan (Linea Afragola-Napoli) prevede tredici chilometri di linea con 13 stazioni. A fine 2021 le prime gare, da finanziare con i fondi europei del programma 2021-2027 per un'opera da 1,6 miliardi di euro.

Progetto

Impegnate nel progetto un consorzio di imprese con capofila la spagnola Idom (con esperienze in Arabia Saudita, America Latina e Danimarca tra le altre) e primo pilastro per la parte ingegneristica la napoletana Tecnosistem che ha già curato la realizzazione di molte stazioni della linea 1. "Siamo arrivati a concludere la prima parte - ha detto il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone - di un progetto di cui si parla da anni. Ora partiamo con l'iter burocratico-istituzionale convocando la Conferenza dei Servizi. A fine 2021 potremmo partire con il primo lotto di gare". Il tracciato scelto dovrebbe essere quello con meno possibilità di incontrare siti archeologici che rallenterebbero i lavori. I treni partirebbero da Piazza Cavour a Napoli in direzione Afragola e viceversa, con undici fermate (con queattro comuni interessati Casalnuovo e Casoria, oltre a Napoli e Afragola) tra i due capolinea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Immaginiamo 7500 passeggeri nell'ora di punta - spiega l'ingegner Francesco Sepe di Tecnosistem - che diventano 150 mila al giorno, 42 milioni in un anno. I convogli - da 55 metri l'uno - saranno completamente automatizzati e non avranno bisogno di conducente. "Un progetto strategico di grandissimo respiro - commenta Vincenzo De Luca - veramente ambizioso, in un'area densamente popolata e congestionata. Abbiamo cercato di impostare il lavoro in maniera rigorosa per non doverci fermare per strada riducendo al minimo i rischi di impatto ambientale. Cercheremo - ha sottolineato De Luca - di evitare di fare il bis di quanto fatto con la stazione AV di Afragola, splendida dal punto vista architettonico, utile da quello trasporti, ma separata dalla rete circostante". Un'opera che per la sua complessità richiederà più fonti di spesa: "Serviranno i fondi Ue del nuovo ciclo 2021-27 ma anche fondi regionali, fondi Cipe e fondi statali. Abbiamo già investito 6 milioni di euro per una progettazione di qualità. Più cresce la qualità delle opere - ha concluso De Luca - più cresce anche lo spirito civico delle persone"