Metro linea 7, finita la scultura di Kapoor. Via ai lavori stazione San Paolo

Due annunci in uno per il futuro del trasporto pubblico napoletano. A Monte Sant'Angelo, nel campus universitario è stata finalmente completata la scultura dell'artista indiano Anish Kapoor che sarà l'ingresso alla bretella di collegamento tra la linea 7 della metropolitana e la Cumana. Allo stesso tempo, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l'inizio dei lavori alla stazione San Paolo, previsto per il 18 ottobre.

La scultura di Kapoor era finita in naftalina per 5 anni, con le lastre in acciaio corten stipate nel porto di Pozzuoli. Per riattivare i cantieri, la Regione ha speso circa 18 milioni di euro. In tutto, compresi i lavori per la stazione San Paolo, la spesa è di circa 230 milioni di euro.

Sulla crisi di Anm, l'azienda trasporti di proprietà del Comune di Napoli, De Luca è stato chiaro: "La Regione eroga per il Comune di Napoli 3 miliardi di euro all'anno. E' arrivato il tempo di essere concreti".