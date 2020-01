Anm, manutenzione di notte: ci sarà un treno metropolitano in più per il giorno

Anm ha chiuso oggi pomeriggio l'accordo con i sindacati per varare i turni della manutenzione corrente di notte. La manutenzione corrente prevede il fermo di un treno ogni venti giorni, a rotazione: il treno viene portato in officina e viene controllato minuziosamente sul funzionamento di freni, porte e altri sistemi di sicurezza e movimento. Questo tipo di manutenzione è effettuato da un gruppo di 8 addetti specializzati di Anm che ora sposteranno il loro lavoro alla notte per dare ai viaggiatori la sicurezza che ci siano sempre sette treni in circolazione, a meno di guasti imprevedibili nella giornata.

La nota del sindacato

La manutenzione dei treni della metro' dal lunedì 20 gennaio sarà effettuata interamente di notte grazie alla disponibilità dei lavoratori ad accettare i turni concordati, particolarmente disagiati, in questa fase di particolare criticità,

"Con questo accordo riusciremo a garantire un treno in più durante la fascia diurna - afferma Cristiano Orezzo del coordinamento USB - il contesto emergenziale chiedeva misure eccezionali. I lavoratori dell'ANM hanno dimostrato, una volta di più, la propria vicinanza alla città e al bisogno dei napoletani di ritornare nel più breve tempo possibile ad una condizione di normalità.

Ad ottobre dovrebbe entrare in servizio il primo dei nuovi treni - continua Orezzo - e dal 2021 avremo una metropolitana non solo bella ma anche più efficiente. Il miracolo laico è quello che compiono tutti i giorni i lavoratori ANM, operando tra mille difficoltà e carenze gestionali al limite dell'impossibile, sarebbe bello se l'azienda e l'amministrazione cittadina smettessero di "sparare addosso" al personale per ogni problema", conclude Orezzo.