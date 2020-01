Flash Mob per la riapertura completa della linea 1 della metro: "Siamo stufi. Bisogna reagire"

Assemblea pubblica dalle ore 10 a Chiaiano per protestare contro lo stop del servizio dalla tratta da Piscinola, dopo l'incidente del 14 gennaio scorso. Forti i disagi per studenti, lavoratori e lavoratrici che dalla periferia e dalla provincia vengono in città.

"Stanno dando priorità ad altre zone e noi di Chiaiano siamo sempre penalizzati. Abbiamo pagato l'abbonamento annuale. Siamo stufi. Bisogna reagire. Chiediamo il ripristino della tratta ed un piano trasporto per l'area Nord di Napoli", denunciano i manifestanti. L'assemblea è indetta da sinistra italiana, comitati e cittadini.