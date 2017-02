Metro Linea 1, via libera all'acquisto dei treni spagnoli

Via libera del Tar alla costruzione dei 10 treni nuovi della Linea 1 della metropolitana di Napoli. I giudici amministratìvi, con sentenza depositata nelle scorse ore, hanno respinto il ricorso della Titagarh Firema Adler spa, seconda arrivata al bando del Comune, e accolto la tesi della Cai, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles di Bilbao, che si era aggiudicata l'appalto lo scorso giugno. Ne dà notizia iI Mattino.

Dopo 8 mesi di attesa, dunque, si parte. La consegna del primo treno dovrebbe arrivare entro il 2019. Secondo il cronoprogramma, infatti, per realizzare il primo convoglio ci vorranno 30-33 mesi (8-12 mesi per autorizzazioni, 18-19 mesi per la costruzione del treno, 2 mesi per messa a punto e nulla osta). I successivi treni saranno consegnati uno alla volta, a distanza di 30-45 giorni l'uno dall'altro.

Al momento, delle 44 motrici in deposito, ne sono disponibili solo 24 che corrispondono a 12 treni. Le altre sono in manutenzione. Dei 12 convogli attivi, 2 sono sempre di riserva. Quindi, ad uscire, mediamente, ogni giorno sono 9-10 treni.