Metropolitana, de Magistris: "Non posso anche aggiustare i treni"

"L'amministratore di Anm ha il compito di gestire tutto. Io come sindaco non posso fare più di quanto ho già fatto. Ho recuperato un'azienda in crisi e poco finanziata": così, a Radio Crc, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato della situazione di Anm. "Non posso aggiustare anche i treni, ognuno ha le proprie responsabilità. Se non arrivano i treni nulla migliorerà, quindi dobbiamo cercare di far funzionare quelli che ci sono".

Il sindaco ha voluto anche sottolineare la data in cui arriveranno i nuovi treni per la metropolitana Linea 1: "Li vedremo all'opera nell'autunno del 2020".