I primi vagiti della metropolitana: le foto amarcord della 'Collinare' nel 1990

La Prima Repubblica, il Napoli Campione d'Italia da qualche giorno, Cossiga presidente della Repubblica, Di Maio un bebé. Quante cose sono cambiate dalla data a cui risalgono le foto che vi proponiamo, primavera 1990. Le foto, scattate da Luca Kaiblinger, documentano le prime prove della metropolitana collinare, attuale Linea 1, che solo tre anni dopo, nel 1993, sarà inaugurata. Kaiblinger era, all'epoca, un giovane allievo della Scuola Specialisti dell'Aeronautica, a Caserta. Oggi è Sottufficiale dell'Aeronautico, primo Maresciallo.

"Avevo un giorno libero, la domenica", spiega Kaiblinger a NapoliToday. "Così decisi, con il GRAF, Gruppo Romano Amici della Ferrovia, di partecipare a una gita a Napoli per visitare la metropolitana". Il gruppo arriva a Piazza Vanvitelli: "Mi ricordo tantissime scale per arrivare in fondo, poi prendemmo il treno e arrivammo a Medaglie d'Oro". L'impressione, da appassionato, fu ottima: "Erano treni molto robusti, molto simili a quelli già usati sulla Metro A di Roma. E infatti dopo 30 anni sono ancora lì, invecchiati ma tutto sommato funzionanti".

Negli anni Kaiblinger - che oggi vive a Biella - è tornato diverse volte a Napoli, anche perché ha parenti materni a Napoli e a Ottaviano: "L'ho presa più volte quella metropolitana, diciamo che l'ho vista crescere. Ne ho sempre ammirato le condizioni", conclude Luca Kaiblinger. E, se ci si sofferma sui mezzi e sulle stazioni, non gli si può dare torto. I dubbi sorgono quando si comincia a parlare di frequenza delle corse e affollamento. Ma questo è un altro discorso che nel 1990 nessuno poteva prevedere.

