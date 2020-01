Linea 1, anche giovedì 16 percorso limitato tra Dante e Colli Aminei

Anm ha reso nota quale sarà la situazione domani per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, da ieri in forte difficoltà dopo l'incidente avvenuto tra tre convogli nei pressi di Piscinola.

"Anche domani giovedì 16 gennaio – fa saper l'azenda del trasporto pubblico napoletano – il servizio proseguirà in modalità parziale sulla tratta Colli Aminei - Dante mentre sono ancora in corso le verifiche sull'infrastruttura dal cui esito dipende l'attivazione completa del servizio".

Il servizio come oggi non arriverà quindi in un verso a Garibaldi (escluse anche le stazioni Toledo, Municipio e Università) e nell'altro a Piscinola (escluse anche le stazioni Frullone e Chiaiano).

"Ricordiamo – rende ancora noto Anm – che è potenziato il servizio ordinario dei mezzi di superficie e sono attive le seguenti linee bus a copertura di alcune tratte interrotte: navetta602 attiva da Dante a Garibaldi; C67 da Piscinola a Capodimonte eccezionalmente prolunga fino a Dante; 168 da Frullone a Dante eccezionalmente prolunga fino a Chiaiano".

Ulteriori informazioni si possono raccogliere sui profili social dell'azienda e al numero verde 800639525.