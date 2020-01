Metro linea 1, si cerca di ripristinare il servizio per il 15 gennaio: liberati i binari

Sono gravi ripercussioni sul trasporto pubblico napoletano dopo l'incidente che ha visto coinvolti tre treni della linea 1 della metropolitana. Il servizio è stato sospeso per tutta la giornata del 14 gennaio.

La magistratura ha autorizzato l'Azienda napoletana mobilità a liberare i binari dove, questa mattina, è avvenuto l'incidente della Linea 1 della metropolitana. Così, in una nota, l'Anm che "si è già attivata per liberare i binari nella stazione di Piscinola per poter riprendere il sevizio". Per le indagini sono state poste sotto sequestro le quattro unità di trazione che compongono i due treni. "Al momento, senza queste e con il terzo treno danneggiato, i convogli a disposizione per il servizio sarebbero sei", informa l'azienda di trasporti cittadina. Anm sta mettendo in campo "tutte le azioni necessarie a far ripartire al più presto la circolazione, pur se con qualche limitazione legata al numero dei treni e alle condizioni dello snodo di Piscinola", conclude la nota.

Percorsi alternativi alla metro

Da MARANO per il CENTRO e viceversa: da Marano (corso Europa) linea bus 162 fino al Frullone da dove è possibile utilizzare la linea bus 168 per piazza Dante oppure sempre da Marano la linea bus 165 fino al Cardarelli e utilizzare la linea 604.

➡️da PISCINOLA al CARDARELLI: linea C67 fino al tondo di Capodimonte, da dove è possibile utilizzare la linea bus 604 fino a Cardarelli.

➡️Da PISCINOLA per COLLI AMINEI: R5 fino a Carlo IIII ed interscambiare con 147 o 184 o 182 o 201 fino al Museo ed utilizzare la linea 604.

➡️DA PISCINOLA per VOMERO: R5 fino a Garibaldi, lì metro L2 fino a Montesanto e funicolare Montesanto; oppure R5 fino a Carlo IIII ed interscambiare con 147 o 184 o 182 o 201 fino al Museo ed utilizzare la linea 604 oppure la linea bus 178 in piazza TAFURI fino al Museo ed utilizzare la linea 139

➡️Da GARIBALDI al VOMERO: R2 fino a piazza Trieste e Trento e la funicolare Centrale a piazzetta Augusteo oppure metro L2 da Garibaldi fino a Montesanto e da lì utilizzare la Funicolare Montesanto oppure la linea 139 da piazza Dante

➡️Da GARIBALDI al CARDARELLI/ POLICLINICO: metro linea 2 fino a Cavour, recarsi alla fermata di via Costantinopoli e utilizzare le linee bus 139 e 604 OPPURE R5 fino a Carlo IIII ed interscambiare con 147 o 184 o 182 o 201 fino al Museo ed utilizzare la linea 604

➡️Da FUORIGROTTA al POLICLINICO 181 fino a via Scarlatti, raggiungere piazza Medaglie D'Oro e li utilizzare la C44 o 139

➡️Dal POLICLINICO a GARIBALDI 604 fino a Museo e servirsi della metro linea 2

➡️Dal VOMERO per CHIAIANO: C44 da via Niutta fino al Cardarelli e lì la 165 fino a Chiaiano.