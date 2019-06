Metro, linea 1 in tilt all'ora di punta: pendolari nel caos

La linea 1 della metropolitana di Napoli è temporaneamente bloccata. Il blocco è avvenuto poco prima delle 19 mandando letteralmente in tilt i migliaia di pendolari che provavano a far ritorno a casa dopo il lavoro. Non è ancora noto il motivo del blocco della circolazione che ha mandato su tutte le furie gli utenti della linea.

L'ennesimo disagio

Si tratta dell'ennesimo disagio che i cittadini si trovano a dover affrontare nel corso della persistente crisi dei trasporti pubblici a Napoli e in provincia. Il servizio su gomma è ormai diventato marginale con decine di soppressioni di corse mentre le linee Eav provocano disagi e ritardi quotidiani.