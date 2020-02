Metro, giovedì 6 febbraio la linea 1 chiude in anticipo

Giovedì 6 febbraio la metropolitana Linea 1 terminerà il servizio in anticipo, per consentire ai tecnici di testare la tratta Chiaiano-Piscinola in vista della riapertura. Lo rende noto l'azienda. Di seguito il comunicato di Anm con l'orario delle ultime corse.

Si informa la gentile Clientela che per consentire l’esecuzione di prove tecniche propedeutiche al ripristino della tratta Chiaiano - Piscinola con le autorità competenti, Giovedì 6 Febbraio, Metro Linea 1 anticipa la sospensione del servizio ai viaggiatori con ultime corse da Colli Aminei alle ore 21.24 e da Garibaldi alle ore 21.24.