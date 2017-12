Maltempo, metro a singhiozzo e traffico in tilt

Nuovi disagi per chi viaggia in metropolitana il 13 dicembre. La nota di Anm "Metro Linea 1 effettua corse da Piscinola a Dante e viceversa. Temporaneamente sospesa la tratta Dante-Garibaldi. Linea C66 temporaneamente sospesa".

Situazione gravosa anche per chi viaggia in auto, si segnala traffico intenso su corso Umberto e in tangenziale tra le uscite del Vomero e di Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli.

Tali disagi sono aggravati dal maltempo.